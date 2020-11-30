Samsung запатентовала кольцо для беспроводной зарядки

Компания Samsung подала патент на кольцо с беспроводной зарядкой, которое получает энергию от тела пользователя.

Об этом сообщило издание Gizmochina.

Отмечается, что устройство получило внутренний магнитный диск, который перемещается, когда рука пользователя находится в движении. В процессе ношения гаджет генерирует электричество. Также он способен использовать тепло от тела для выработки энергии.

Разработчики намерены установить в устройстве небольшую батарею для хранения вырабатываемой электроэнергии. Кольцо станет резервным источником энергии и будет передавать ее в телефон с помощью беспроводной зарядки.

Пока что гаджет существует лишь как задумка, но есть вероятность, что Samsung реализует проект.



Патент: gizmochina.com