0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 82 0

Искусственный интеллект в Украине будут развивать в восьми сферах

Искусственный интеллект в Украине будут развивать в восьми сферах

Разработанная Министерством цифровой трансформации Концепция развития искусственного интеллекта охватывает 8 различных сфер государственной деятельности и индустрий.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан на брифинге.

Читайте также: Украина получит 128 млн грн международной помощи на цифровизацию услуг

“Если коротко, то в рамках этой Концепции предусмотрено 8 сфер государственной деятельности и индустрий – это образование и человеческий капитал, кибербезопасность, наука и инновации, экономика и бизнес, оборона и безопасность, государственное управление, правовое регулирование, этика и правосудие”, – сказала Ионан.

По ее словам, например, в сфере среднего образования Минцифры планирует организовать курсы для педагогов по работе с данными и основам искусственного интеллекта. Кроме этого, одним из приоритетных направлений деятельности для ведомства является популяризация и повышение качества естественного и физико-математического образования в школе и создание специализированных образовательных программ по искусственному интеллекту.

Ионан отметила, что Концпеция также предусматривает создание условий для развития предпринимательства в сфере искусственного интеллекта через предоставление доступа для капитала, партнерство с венчурными фондами, организацию мероприятий за рубежом и создание закрытых информационных сред для изолированного тестирования технологий искусственного интеллекта.

“Мы убеждены, что новые технологии не должны вытеснять специалистов с рабочих мест и оставлять людей без возможности заработка вследствие автоматизации профессий. Поэтому мы предусмотрели разработку “дорожной карты” по переквалификации людей, работа которых может быть автоматизирована в ближайшие 5-10 лет”, – отметила Ионан.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.