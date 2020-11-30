Искусственный интеллект в Украине будут развивать в восьми сферах

Разработанная Министерством цифровой трансформации Концепция развития искусственного интеллекта охватывает 8 различных сфер государственной деятельности и индустрий.
Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан на брифинге.
Читайте также: Украина получит 128 млн грн международной помощи на цифровизацию услуг
“Если коротко, то в рамках этой Концепции предусмотрено 8 сфер государственной деятельности и индустрий – это образование и человеческий капитал, кибербезопасность, наука и инновации, экономика и бизнес, оборона и безопасность, государственное управление, правовое регулирование, этика и правосудие”, – сказала Ионан.
По ее словам, например, в сфере среднего образования Минцифры планирует организовать курсы для педагогов по работе с данными и основам искусственного интеллекта. Кроме этого, одним из приоритетных направлений деятельности для ведомства является популяризация и повышение качества естественного и физико-математического образования в школе и создание специализированных образовательных программ по искусственному интеллекту.
Ионан отметила, что Концпеция также предусматривает создание условий для развития предпринимательства в сфере искусственного интеллекта через предоставление доступа для капитала, партнерство с венчурными фондами, организацию мероприятий за рубежом и создание закрытых информационных сред для изолированного тестирования технологий искусственного интеллекта.
“Мы убеждены, что новые технологии не должны вытеснять специалистов с рабочих мест и оставлять людей без возможности заработка вследствие автоматизации профессий. Поэтому мы предусмотрели разработку “дорожной карты” по переквалификации людей, работа которых может быть автоматизирована в ближайшие 5-10 лет”, – отметила Ионан.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бесплатные платежные карты могут исчезнуть в УкраинеВчера, 19:02 - 5047 38
Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование5 ч. назад - 412 5
Получателей субсидий намерены проверить (методика)Вчера, 14:00 - 15032 5
В бюджете-2021 нужно заложить 15,1 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19 - Минздрав9 ч. назад - 148 4
Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла в 2 раза - CoST Ukraine12 ч. назад - 549 3
Какие доходы придется задекларировать, чтобы получить субсидию (список)8 ч. назад - 2386 1
Какие права есть у водителя при общении с полицейским12 ч. назад - 2197
В Минздраве уточнили, когда в Украине планируют вводить жесткий карантин10 ч. назад - 1365 2
Межбанк: закончится ли аттракцион щедрости со стороны Нафтогаза9 ч. назад - 1276
Как правильно выбрать поставщика газа9 ч. назад - 1200
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1764 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3062 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 982
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1778 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1470 12