Искусственный интеллект в Украине будут развивать в восьми сферах

Разработанная Министерством цифровой трансформации Концепция развития искусственного интеллекта охватывает 8 различных сфер государственной деятельности и индустрий.

Об этом рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан на брифинге.

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“Если коротко, то в рамках этой Концепции предусмотрено 8 сфер государственной деятельности и индустрий – это образование и человеческий капитал, кибербезопасность, наука и инновации, экономика и бизнес, оборона и безопасность, государственное управление, правовое регулирование, этика и правосудие”, – сказала Ионан.

По ее словам, например, в сфере среднего образования Минцифры планирует организовать курсы для педагогов по работе с данными и основам искусственного интеллекта. Кроме этого, одним из приоритетных направлений деятельности для ведомства является популяризация и повышение качества естественного и физико-математического образования в школе и создание специализированных образовательных программ по искусственному интеллекту.

Ионан отметила, что Концпеция также предусматривает создание условий для развития предпринимательства в сфере искусственного интеллекта через предоставление доступа для капитала, партнерство с венчурными фондами, организацию мероприятий за рубежом и создание закрытых информационных сред для изолированного тестирования технологий искусственного интеллекта.

“Мы убеждены, что новые технологии не должны вытеснять специалистов с рабочих мест и оставлять людей без возможности заработка вследствие автоматизации профессий. Поэтому мы предусмотрели разработку “дорожной карты” по переквалификации людей, работа которых может быть автоматизирована в ближайшие 5-10 лет”, – отметила Ионан.