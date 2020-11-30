В США представили самый большой в мире дрон (фото, видео)

Американская компания Aevum представила гигантский дрон Ravn X, который во время полета сможет запускать спутники на орбиту.
Об этом сообщает New Atlas.
Длина дрона составляет 24 м, а высота 5,5 м. При этом ширина одного крыла равна 18 м. Сам летающий аппарат использует такое же горючее, как и обычные самолеты.
В компании утверждают, что Ravn X может быть запущен при почти всех погодных условиях, а 70% запчастей дрона можно использовать много раз. Aevum планирует увеличить этот показатель до 100%.
Фото: New Atlas
Отмечается, что сам дрон имеет похожую систему запуска, как и компания Virgin Orbit, которая запускает ракеты с крупнейшего в мире самолета во время его полета. Однако при этом Ravn X не нуждается в пилотах на борту для осуществления запуска, таким образом полностью убрав риск для человеческой жизни.
В Aevum заявили, что полный флот автономных Ravn X сможет в будущем запускать грузы в космос каждые 180 минут.
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