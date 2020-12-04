Украина заметно увеличила поставки газа из Европы

С января по ноябрь 2020 года из Европы в Украину поставили 15,6 млрд куб. м газа. Это на 11% больше, чем в аналогичный период 2019 года. Почти половину объема составил виртуальный реверс.

Такие данные обнародовала госкомпания “Оператор ГТС Украины”.

За 11 месяцев поставили газа:

Из Словакии – 10,2 млрд куб. м (+ 12%);

Из Венгрии – 3,9 млрд куб. м (+ 10%);

Из Польши – 1,6 млрд куб. м (+ 12%).



Инфографика: Оператор ГТС Украины

При этом объемы поставок заметно снизились в октябре-ноябре, зато вырос реэкспорт газа из Украины в Европу. На один день Украина даже стала нетто-экспортером газа. Такая тенденция сохранится до апреля, отмечают в компании. Она связана с тем, что начался осенне-зимний сезон, и трейдеры, которые закачивали газ с лета, начали отбирать его из украинских ПХГ для поставок на европейские рынки.

Всего за ноябрь транспортировки газа из ЕС в Украину заказывали 82 трейдера, из них 52 украинские компании и 30 иностранных. А услугами short-haul и “таможенный склад” воспользовались более полусотни компаний, большая часть из которых – нерезиденты.