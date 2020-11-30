Ощадбанк проиграл компании Жеваго кассацию более чем на 1,5 млрд грн

Верховный суд (ВС) 29 октября отказался удовлетворить кассационную жалобу государственного Ощадбанка в рамках дела о банкротстве ЧАО “АвтоКрАЗ” Константина Жеваго. Банк пытался оспорить решения судов предыдущих инстанций, которые частично признали кредиторские требования финучреждения к должнику.
Объем заявленных банком требований к “АвтоКрАЗу” составлял около 2,7 млрд грн, из которых суды первой и апелляционной инстанции отклонили требования на 1,54 млрд грн, при этом признав требования на 933,5 млн грн (в т. ч. 874,7 млн грн – требования четвертой очереди) и 254,7 млн грн (как обеспеченные залогом должника).
Вместе с тем ВС частично удовлетворил кассационную жалобу ликвидатора банка “Финансы и кредит” Жеваго и отменил решение судов первой и апелляционной инстанции, которыми в рамках дела о банкротстве “АвтоКрАЗа” был отклонен ряд требований Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
Речь идет об отклонении требований ФГВФЛ на 1,7 млрд грн (как обеспеченных залогом должника), на 1,18 млрд грн (с отнесением к четвертой очереди удовлетворения требований), а также на сумму процентов, начисленных за период после окончания срока кредитования. ВС отправил материалы дела в отмененной части (относительно требований ФГВФЛ) на рассмотрение в Хозсуд Киева.
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