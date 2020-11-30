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НБУ обязал банки публиковать отчеты о вознаграждениях членам наблюдательного совета и правления

НБУ обязал банки публиковать отчеты о вознаграждениях членам наблюдательного совета и правления

Национальный банк Украины обнародовал Положение о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка, пишет регулятор.

Положение и отчет о вознаграждении членов совета утверждается общим собранием участников/акционеров банка, а положение и отчет о вознаграждении членов правления – советом банка. Положения и отчеты банк должен размещать на своей веб-странице. В годовом отчете банк отмечает информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), которые были выплачены в течение отчетного финансового года.

Главные требования к положению о вознаграждении:

  • прозрачность, понятность и ориентированность на избежание конфликта интересов в банке;
  • соответствие политике управления рисками;
  • соответствие созданной в банке системе распределения полномочий в принятии решений и корпоративному управлению;
  • обоснованность вознаграждения по аналогичным рыночным показателям размеров и условий выплаты вознаграждения.

Отчет о вознаграждении должен содержать следующую информацию:

  • сумма вознаграждения, в том числе фиксированные и переменные составляющие;
  • сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствие положению о вознаграждении;
  • полное описание структуры всех составляющих вознаграждения;
  • критерии оценки эффективности, по результатам достижения которых было начислено переменное вознаграждение.
По материалам Finance.UA
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