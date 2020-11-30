НБУ обязал банки публиковать отчеты о вознаграждениях членам наблюдательного совета и правления

Национальный банк Украины обнародовал Положение о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов наблюдательного совета и правления банка, пишет регулятор.
Положение и отчет о вознаграждении членов совета утверждается общим собранием участников/акционеров банка, а положение и отчет о вознаграждении членов правления – советом банка. Положения и отчеты банк должен размещать на своей веб-странице. В годовом отчете банк отмечает информацию о суммах вознаграждения членам органов управления (отдельно по совету и правлению), которые были выплачены в течение отчетного финансового года.
Главные требования к положению о вознаграждении:
Отчет о вознаграждении должен содержать следующую информацию:
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