Минцифры откроет 10-15 центров Дія.Бизнес в 2021 году

Министерство цифровой трансформации планирует открыть 10−15 новых центров поддержки предпринимательства в Украине в 2021 году.
Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров 3 декабря.
Читайте также: К верификации клиентов через «Дію» присоединятся еще 42 банка – НБУ
“Прямо сейчас мы открываем такой хаб в университете им. Тараса Шевченко. В следующем году у нас план открыть еще 10−15 таких хабов… Мы внедряем идеологию свободного общества предпринимателей», — рассказал Федоров.
Он также подчеркнул, что проект Дія.Бизнес в том числе направлен и на поддержку украинских стартапов.
Как сообщалось, в ноябре 2020 года Минцифры открыло центр поддержки предпринимателей Дія.Бизнес в Николаеве, а в мае – в Харькове.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцев предупредили о подорожании коммуналки до 30%6 ч. назад - 3591 11
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года8 ч. назад - 3831 11
Поддерживают ли украинцы введение обязательного РРО для предпринимателей (опрос)5 ч. назад - 904 10
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение ШмыгаляВчера, 21:30 - 1418 9
В Украине возрастут налоги на квартиры и доходы: сколько заплатим с января 2021-го3 ч. назад - 1773 3
Названа средняя стоимость 1 га сельхозземель после запуска рынкаВчера, 21:00 - 36817 1
Платить будем больше: какие счета за свет будут с 2021 года8 ч. назад - 3831 11
Украинцев предупредили о подорожании коммуналки до 30%6 ч. назад - 3591 11
В Украине возрастут налоги на квартиры и доходы: сколько заплатим с января 2021-го3 ч. назад - 1773 3
Почему деньги из "коронавирусного" фонда тратят на дороги - объяснение ШмыгаляВчера, 21:30 - 1418 9
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1480 2
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2921 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 887
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1689 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1379 11