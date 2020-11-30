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Минцифры откроет 10-15 центров Дія.Бизнес в 2021 году

Минцифры откроет 10-15 центров Дія.Бизнес в 2021 году

Министерство цифровой трансформации планирует открыть 10−15 новых центров поддержки предпринимательства в Украине в 2021 году.

Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров 3 декабря.

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“Прямо сейчас мы открываем такой хаб в университете им. Тараса Шевченко. В следующем году у нас план открыть еще 10−15 таких хабов… Мы внедряем идеологию свободного общества предпринимателей», — рассказал Федоров.

Он также подчеркнул, что проект Дія.Бизнес в том числе направлен и на поддержку украинских стартапов.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Минцифры открыло центр поддержки предпринимателей Дія.Бизнес в Николаеве, а в мае – в Харькове.

По материалам НВ
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