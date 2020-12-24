Как иностранцу зарегистрироваться в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков

Физическое лицо независимо от возраста (нерезидент), не включенное в Государственный реестр, обязано лично или через представителя подать в соответствующий орган учетную карточку физического лица – налогоплательщика по форме № 1ДР (далее – Учетная карточка № 1ДР), которая является одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре.
Об этом пишет Главное управление ГНС в Кировоградской области.
Для регистрации, внесения изменений, получения карточки налогоплательщика или сведений из Государственного реестра используются данные документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства:
Если в документах, удостоверяющих личность, отсутствует информация о регистрации места проживания/пребывания лица или такая информация внесена в бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в указанные документы, лицо предъявляет:
Документы, которые соответственно подаются (направляются заказным письмом) в контролирующий орган, должны быть составлены на украинском языке и не содержать исправлений.
Если в документе, удостоверяющем личность, указана информация о фамилии и имени лица латинскими буквами, в Учетной карточке (Уведомлении, Заявлении о внесении изменений) для проведения регистрации и/или внесения изменений в Государственный реестр фамилия и имя указываются на украинском языке и через косую черту латинскими буквами.
Если документы направляются в контролирующий орган заказным письмом, подпись физического лица на Учетной карточке, заявлении о внесении изменений и/или Заявлении о получении сведений должна быть заверена в нотариальном порядке. К указанным Заявлениям физическое лицо прилагает ксерокопию с четким изображением документа, удостоверяющего личность.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
С 2004 года в Украине количество рабочих мест уменьшилось на 8 млн - ЛюбченкоВчера, 17:02 - 830 7
Полиция продолжает выписывать штрафы по «еврономерам» на 8500 грн7 ч. назад - 1063 2
Инфекционист объяснила, в каком случае пациенты с коронавирусом оплачивают препараты в больницахВчера, 19:20 - 1188 2
"Укравтодор" за год отремонтировал 10% всей сети государственных дорогВчера, 18:15 - 545 2
Запрет новогодних вечеринок в Украине: кого коснется6 ч. назад - 376 1
Две формы пенсионной реформы: почему молодые украинцы могут остаться без пенсий4 ч. назад - 1886 1
Названы самые дорогие города для жизниВчера, 16:20 - 1281
Инфекционист объяснила, в каком случае пациенты с коронавирусом оплачивают препараты в больницахВчера, 19:20 - 1188 2
Как узнать, какие земельные участки свободны и могут быть приватизированы для застройкиВчера, 22:34 - 1098
Назван средний возраст "пригнанных" авто в УкраинеВчера, 21:01 - 1083 1
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 325
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 331
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3002 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 4452 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2084 3