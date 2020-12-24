Как иностранцу зарегистрироваться в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков

Физическое лицо независимо от возраста (нерезидент), не включенное в Государственный реестр, обязано лично или через представителя подать в соответствующий орган учетную карточку физического лица – налогоплательщика по форме № 1ДР (далее – Учетная карточка № 1ДР), которая является одновременно заявлением для регистрации в Государственном реестре.

Об этом пишет Главное управление ГНС в Кировоградской области.

Для регистрации, внесения изменений, получения карточки налогоплательщика или сведений из Государственного реестра используются данные документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства:

паспортный документ иностранца – документ, выданный уполномоченным органом иностранного государства или уставной организацией ООН , который подтверждает гражданство иностранца, удостоверяющий личность иностранца или лицо без гражданства, дает право на въезд или выезд из государства и признается Украиной;

вид на жительство – документ, удостоверяющий личность иностранца или лицо без гражданства и подтверждающий право на постоянное проживание в Украине;

временный вид на жительство – документ, удостоверяющий личность иностранца или лицо без гражданства и подтверждает законные основания для временного проживания в Украине;

удостоверение беженца – паспортный документ, удостоверяющий личность его владельца и подтверждающий факт признания его беженцем в Украине;

удостоверение личности человека, требующего дополнительной защиты, – паспортный документ, удостоверяющий личность его владельца и подтверждающий факт признания его лицом, требующим дополнительной защиты.

Если в документах, удостоверяющих личность, отсутствует информация о регистрации места проживания/пребывания лица или такая информация внесена в бесконтактный электронный носитель, который имплантирован в указанные документы, лицо предъявляет:

справку о внесении информации в Реестр и выданные документы, составляемую в форме выписки из Реестра;

справку о регистрации места проживания/пребывания лица, выданную органом регистрации, если после формирования выписки из Реестра изменились данные о местожительстве;

справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица или справку, подтверждающую местонахождение граждан Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или переселились из нее (при наличии таких документов).

Документы, которые соответственно подаются (направляются заказным письмом) в контролирующий орган, должны быть составлены на украинском языке и не содержать исправлений.

Если в документе, удостоверяющем личность, указана информация о фамилии и имени лица латинскими буквами, в Учетной карточке (Уведомлении, Заявлении о внесении изменений) для проведения регистрации и/или внесения изменений в Государственный реестр фамилия и имя указываются на украинском языке и через косую черту латинскими буквами.

Если документы направляются в контролирующий орган заказным письмом, подпись физического лица на Учетной карточке, заявлении о внесении изменений и/или Заявлении о получении сведений должна быть заверена в нотариальном порядке. К указанным Заявлениям физическое лицо прилагает ксерокопию с четким изображением документа, удостоверяющего личность.