СБУ разоблачила коррупционную схему на Киевской таможне

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни в систематическом вымогательстве взяток с импортеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. В случае отказа чиновник угрожал затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

Правоохранители задержали начальника поста согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки за «решение вопроса» относительно растаможивания промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверяется возможная причастность к коррупционной схеме других должностных лиц и руководителей Киевской таможни.

Продолжается досудебное следствие.