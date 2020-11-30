Украинских заробитчан массово депортируют из ЕС: назвали причину

Украинских заробитчан массово депортируют из ЕС. Причина – нарушение карантинных ограничений.
Власти Германии только за июль-сентябрь выслали из страны около 300 украинцев. Учитывая введенные в ЕС и Германии эпидемиологические ограничения, пока граждане Украины не имеют права въезжать в ФРГ в рамках безвизовых поездок с туристической, частной или деловой целью.
Схема проста: мелкие или непубличные польские фирмы по трудоустройству нанимают граждан Украины якобы для работы в Польше. Затем людям предлагается нелегальное трудоустройство с лучшей зарплатой в Германии. Чаще всего речь идет об услугах в сфере ухода за людьми и домохозяйством.
Украинцы легально въезжают на территорию Польши и, отбыв там карантин, пытаются ехать уже дальше – в Германию и другие страны ЕС. Также они используют поддельные трудовые договоры, румынские и венгерские паспорта, в том числе и фальшивые, чешские рабочие визы.
Полицейские вместе с миграционной службой проводят спецоперации в поисках нарушителей. После их депортируют обратно в Украину.
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