Японская авиакомпания разработает топливо из углекислого газа

Одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways совместно с рядом других предприятий начнет разработку топлива из углекислого газа.
Об этом сообщает NHK.
Группа, в которую также вошли Toshiba, Toyo Engineering и Idemitsu Kosan, намерена довести разработку топлива до стадии практического использования.
Новый вид топлива планируется создать путем химической обработки CO2, выделяемого производствами и другими источниками. Для этого будут использоваться технологии Toshiba и Toyo Engineering.
Разработчики должны решить ряд задач. В частности, проблема заключается в качестве топлива и доходности, а также в том, можно ли будет производить и поставлять такой продукт на постоянной основе.
В ноябре ANA начала выполнение пассажирских рейсов на топливе, изготовленном из пищевых отходов. По ожиданиям компании, топливо из углекислого газа сможет сократить эмиссии еще больше.
Авиационная промышленность, особенно в странах Европы, находится в сложной ситуации из-за вопроса охраны окружающей среды, поскольку самолеты производят больше углекислого газа, чем поезда или другие транспортные средства.
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