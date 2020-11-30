Работодатель не выплачивает начисленную заработную плату: что делать работнику для ее получения

Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора.

Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Одесской области.

Заработная плата – это вознаграждение, начисленное, как правило, в денежном выражении, которое владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Оплата труда работников предприятия производится в первоочередном порядке.

Когда должна выплачиваться заработная плата:

регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом;

не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Задержка выплаты заработной платы даже на один и более дней является нарушением сроков выплаты.

Что делать работнику, если работодатель не выплачивает начисленную заработную плату:

обратиться с письменным заявлением к работодателю о выплате суммы задолженности заработной платы;

если непосредственные переговоры с работодателем не привели к результату, и заработная плата не выплачена, необходимо обратиться с заявлением в профсоюз о решении вопроса выплаты заработной платы;

следующая инстанция – комиссия по трудовым спорам: трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с участием профсоюзной организации, представляющей его интересы, не урегулировал разногласия в непосредственных переговорах с собственником или уполномоченным им органом;

в случае, если комиссия по трудовым спорам не создана, или работник не согласен с решением комиссии, работник вправе обратиться в местный суд о принудительном взыскании задолженности по выплате заработной платы.

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На любом этапе работник имеет возможность обратиться в Гоструда или ее территориальные органы с жалобой на действия работодателя.

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Компенсация за задержку:

в связи с нарушением сроков выплаты заработной платы, если задержка составляет более 1 календарного месяца, производится компенсация работникам потери части заработной платы в соответствии с индексом роста цен на потребительские товары и тарифов на услуги в порядке, установленном действующим законодательством;

выплата гражданам суммы компенсации производится в том же месяце, в котором производится выплата задолженности за соответствующий месяц.

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