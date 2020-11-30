Работодатель не выплачивает начисленную заработную плату: что делать работнику для ее получения

Работник имеет право на оплату своего труда на основании заключенного трудового договора.
Об этом сообщает Главное управление Гоструда в Одесской области.
Заработная плата – это вознаграждение, начисленное, как правило, в денежном выражении, которое владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу. Оплата труда работников предприятия производится в первоочередном порядке.
Когда должна выплачиваться заработная плата:
Задержка выплаты заработной платы даже на один и более дней является нарушением сроков выплаты.
Что делать работнику, если работодатель не выплачивает начисленную заработную плату:
Читайте также: В Украине растет задолженность по зарплатам: каким областям задолжали больше всего
На любом этапе работник имеет возможность обратиться в Гоструда или ее территориальные органы с жалобой на действия работодателя.
Компенсация за задержку:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Криптоактивы несут угрозу мировой финансовой стабильности — ЛагардВчера, 05:42 - 962 7
Стало известно, когда Илон Маск отправит первого человека на МарсВчера, 01:14 - 1259 6
Будет ли продуктивна 4-дневная рабочая неделя - мнение экспертаВчера, 11:00 - 1224 4
Назначение пенсии лицам с инвалидностью (стаж, возраст)Вчера, 09:05 - 20296 3
Еще в одной стране полностью запретят машины с ДВС в пользу электромобилейПозавчера, 23:45 - 3177 2
Назначение пенсии лицам с инвалидностью (стаж, возраст)Вчера, 09:05 - 20296 3
Стоимость самых бюджетных квартир в Киеве возле метро (инфографика)Вчера, 10:00 - 4369
Что подорожает, а что подешевеет в Украине из-за локдауна - прогнозВчера, 16:00 - 1506
Налог на Google: сколько денег техногигант приносит разным странам (инфографика)Вчера, 17:02 - 1322
Будет ли продуктивна 4-дневная рабочая неделя - мнение экспертаВчера, 11:00 - 1224 4
Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)Вчера, 11:00 - 179
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля30.11.2020, 12:55 - 1985 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 3171 6
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 1047
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1839 2