Межбанк: ждем интригу по курсу

Четверг пройдет чрезвычайно интересно на валютном рынке и с определенной интригой по курсу. Дело в том, что вчерашнее резкое проседание доллара сразу на 17 копеек до 28,30/28,32 гривен к концу дня – порядком всполошило всех участников торгов. При наличии факторов, работающих в среду против укрепления нацвалюты – произошло обратное и продавцов на торгах оказалось значительно меньше, нежели покупателей, что и привело к обвалу котировок. При этом, наличный рынок конечно скорректировал свои ценники, но без особого энтузиазма и рвения. Лишь на следующий день часть обменок все же понизили свои котировки. Это говорит о том, что владельцы обменников “не верят” в значительное ситуативное укрепление гривны и считают его во многом спекуляцией чистой воды. В этом мы с ними тоже согласны.

Сегодня подешевевшая валюта может привлечь значительное число покупателей как за счет крупных импортеров энергоносителей и ритейлеров, так и за счет “дочек” иностранных компаний, репатриирующих в первой декаде каждого месяца дивиденды и покупающих под эти операции валюту на межбанке. Рост спроса быстро восстановит позиции доллара, что еще раз подтвердит вчерашний спекулятивный характер падения котировок.

Но в то же время, у части экспортеров уже заканчивается гривна, полученная от возмещений НДС в конце ноября, и им снова нужно будет активно распродавать валютную выручку. Основной вопрос – по какому курсу. Если покупатели “упрутся” и продолжат вместе со спекулянтами играть “на понижение”, то это будет работать в пользу дальнейшего укрепления гривны, если же их нервы не выдержат и они начнут массированно скупать валюту – это спровоцирует рост курса. Поэтому сегодня противостояние курсовых интересов крупных покупателей и продавцов будет основным мотиватором для межбанка.

Не стоит забывать, что и нерезиденты, которые имеют еще гривну от погашений ОВГЗ в конце ноября – также могут соблазниться низкими котировками межбанка и выйти на торги с крупными покупками, что также взвинтит курс доллара.

В любом случае – ни банкам, ни клиентам сегодня скучать на валютном рынке не придется. По нашим прогнозам объем операций на межбанке будет в пределах до $ 200-230 млн при заключении до 570 сделок. При существенном перевесе предложения, что все же маловероятно, так как в этом случае иностранцы начнут выкупать дешевеющий доллар – мы увидим Нацбанк с интервенцией по выкупу излишка валюты, что также удержит курс американской валюты от существенного проседания.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 3 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,18 – 28,40 гривен, евро – коридор 34,05 – 34,40 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,30 / 28,32

евро – 34,18 / 34,21

Курсы валют на Межбанке

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