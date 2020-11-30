НБУ аннулировал лицензии 18 финкомпаний

Национальный банк отозвал лицензии 18 небанковских финансовых учреждений по их собственному желанию.
По данным НБУ, лицензии на предоставление финансовых услуг у восемнадцати финучреждений аннулированы на основании поданных ими заявлений.
Соответствующее решение принято комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 27 ноября.
Отозваны все имеющиеся лицензии у следующих компаний:
Также отозвана часть из имеющихся лицензий:
Отозвана лицензия на предоставление гарантий у:
1. ООО “Финансовая компания “Амида”,
2. ООО “Финансовая компания “АРС-Капитал”,
3. ООО “Финансовая компания “Валекс-инвест”,
4. ООО “Гамма апгрейд”,
5. ООО “Капитал проперти”,
6. ТОП “Магма капитал”,
7. ООО “Мани флоу”,
8. ООО “Просперити Файненшл”,
9. ООО “Траст-факторинг”,
10. ООО “Финансовая компания “Единое пространство”,
11. ООО “Лайфлайн финанс”,
12. ООО “Финансовая компания “Онлайн финанс”,
13. ООО “Финансовая компания “Инвест-сервис”.
В то же время небанковский финансовый рынок пополнили четыре новых участника. Лицензии и внесения в госреестр финучреждений получили:
Также выданы лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу лицам, которые не являются банками, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги: ООО «Импорт карс лизинг» и ООО «Лид лизинг».
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