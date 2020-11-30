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НБУ аннулировал лицензии 18 финкомпаний

НБУ аннулировал лицензии 18 финкомпаний

Национальный банк отозвал лицензии 18 небанковских финансовых учреждений по их собственному желанию.

По данным НБУ, лицензии на предоставление финансовых услуг у восемнадцати финучреждений аннулированы на основании поданных ими заявлений.

Соответствующее решение принято комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 27 ноября.

Отозваны все имеющиеся лицензии у следующих компаний:

  • у «Финансовая компания «Глобал Трейд» 4 лицензии – на предоставление займов, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий;
  • у ООО «Бизнес инвестиций и сбережений» одну лицензию – на предоставление услуг по факторингу;
  • у ООО «Факторинговая компания «Премьера» одну лицензию – на предоставление услуг по факторингу.

Также отозвана часть из имеющихся лицензий:

  • у «Финансовая компания «Фаворит» 3 лицензии – на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий. У ФК осталась действующая лицензия на предоставление услуг по факторингу;
  • у «Финансовая компания «Есть деньги ком» 2 лицензии – на оказание услуг по финансовому лизингу, предоставление гарантий. У финучреждения остались действующие лицензии на предоставление займов, в том числе на условиях финансового кредита, и на оказание услуг по факторингу.

Отозвана лицензия на предоставление гарантий у:

1. ООО “Финансовая компания “Амида”,
2. ООО “Финансовая компания “АРС-Капитал”,
3. ООО “Финансовая компания “Валекс-инвест”,
4. ООО “Гамма апгрейд”,
5. ООО “Капитал проперти”,
6. ТОП “Магма капитал”,
7. ООО “Мани флоу”,
8. ООО “Просперити Файненшл”,
9. ООО “Траст-факторинг”,
10. ООО “Финансовая компания “Единое пространство”,
11. ООО “Лайфлайн финанс”,
12. ООО “Финансовая компания “Онлайн финанс”,
13. ООО “Финансовая компания “Инвест-сервис”.

В то же время небанковский финансовый рынок пополнили четыре новых участника. Лицензии и внесения в госреестр финучреждений получили:

  • ООО «Финансовая компания «Би.мани» 4 лицензии – на предоставление услуг финансового лизинга; средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита; услуг факторинга; гарантий;
  • ООО «Кредиты наличными» 3 лицензии – на предоставление услуг финансового лизинга; средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита; услуг факторинга.

Также выданы лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу лицам, которые не являются банками, но имеют право предоставлять отдельные финуслуги: ООО «Импорт карс лизинг» и ООО «Лид лизинг».

По материалам Финансовый клуб
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