Новые правила на рынке финансового лизинга

В связи с изменениями действующего законодательства Украины, в частности, вступления в силу 19 октября 2019 Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг”, часть полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг передано в Национальный банк Украины.

НБУ с 01.07.2020 года начал регулировать страховые, лизинговые, факторинговые, микрофинансовые компании, бюро кредитных историй, ломбарды, кредитные союзы. Национальным банком Украины также было установлено, что услуги по финансовому лизингу могут предоставляться на основании действующей лицензии лизинговыми компаниями, финансовыми учреждениями, при этом такие услуги должны быть для таких компаний исключительным видом деятельности.

На примере одного из первых игроков лизингового рынка Украины, автомобильной компании «Илта», которая занимается различными видами деятельности можно увидеть, как компания решила выходить из ситуации, а именно – оптимизировав свой лизинговый бизнес не меняя статуса предприятия на финансовое учреждение.

Компания «Илта» начинала свою деятельность как импортер. Автомобильная индустрия Украины получила благодаря «ИЛТА» выход бренда Peugeot на украинский рынок, ведь именно эта компания в далеком 1992 году была первым импортером и представителем этого бренда. В 1995 году «ИЛТА» начала представлять в Украине бренд Pirelli. Впоследствии для расширения каналов сбыта и удовлетворения потребностей корпоративных клиентов появились такие виды деятельности как оперативный и финансовый лизинг транспортных средств, которые компания успешно развивала на протяжении последних 15 лет.

В 2020 ООО «ИЛТА» в связи с изменением законодательства и изменением регуляторов рынка, а также с учетом специфики своей деятельности приняло решение отказаться от предоставления услуг финансового лизинга, и, соответственно, статуса финансового учреждения, учитывая тот факт, что, одновременно с деятельностью по предоставлению услуг финансового лизинга, ООО «ИЛТА» предоставляет услуги оперативного лизинга, администрирование парков транспортных средств, а также является официальным дилером автомобилей марок «Пежо», «Ситроен», «ДС» и сервис-партнером марки «Опель », предоставляет услуги сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, сохранность транспортных средств, предоставляет в аренду собственное недвижимое имущество.

По словам председателя Общества Мищенко С.А .: «Деятельность «ИЛТА» кроме получения прибыли, всегда была направлена на решение проблем наших клиентов. Было бы невозможно сохранить финансовый лизинг и все другие, не менее важные для нас виды деятельности, чтобы они осуществлялись от имени одного юридического лица. Для защиты интересов партнеров, с которыми у ООО «Илта» заключен договор финансового лизинга транспортных средств, был подписан договор купли-продажи с ООО «ОТП Лизинг», о передаче ему прав собственности на предмет лизинга, прав и обязанностей лизингодателя по договорам финансового лизинга в том же объеме и на тех же условиях (фактически, речь идет о замене стороны лизингодателя в договорах). Таким образом наши клиенты сохранили действующие контракты и получили опытного и надежного нового партнера. При этом подчеркну что «ИЛТА» осталась активным игроком рынка услуг оперативного лизинга, принимает участие в тендерах на новые корпоративные контракты и успешно обслуживает действующие.

Находя новые пути развития, благодаря новым брендам и направлениям, и расширяя существующие направления деятельности, компания «Илта», как и всегда, остается успешной многопрофильной компанией и надежным партнером с многолетней репутацией.»