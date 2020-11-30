Fiat пообещал, что в следующем году 60% её автомобилей будут гибридными или электрическими

К концу следующего года 60 % моделей автомобилей под брендом Fiat итало-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles будут электрифицированными, то есть гибридными или полностью электрическими, заявил во вторник руководитель по региону EMEA брендов Fiat, Lancia и Abarth Лука Наполитано (Luca Napolitano). Он отметил, что это будет лучше среднего показателя на автомобильном рынке.
Хотя Fiat Chrysler владеет целым рядом автомобильных брендов, заявление Наполитано относится только к моделям Fiat. С учётом того, что бывший глава автоконцерна Серджио Маркионне (Sergio Marchionne) довольно скептически относился к электромобилям, утверждая, что на каждом проданном электромобиле Fiat 500e компания теряет $14 000, то это можно назвать значительным изменением в стратегии Fiat. Тем более, что всего три года назад Маркионне заявлял, что «электрификация — это не выход».
Впрочем, модельный ряд бренда Fiat довольно невелик. Он в основном охватывает различные конфигурации его популярного хэтчбека 500, включая модели L X и C. Fiat также предлагает двухместный заднеприводный родстер с откидным верхом 124 Spider, небольшие машины для города Tipo и Panda, компактный фургон Qubo и более крупный фургон Doblo. С учётом электромобиля New 500 этот список охватывает около десяти моделей.
Так что следует ждать около шести «электрифицированных» моделей, но, скорее всего, почти все они будут гибридами. В настоящее время в Европе на «электрифицированные» автомобили приходится примерно пятая часть продаж, а в США — менее 5 %.
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