В бюджет заложили повышение зарплаты медикам на 30% - Шмыгаль

На медицину в бюджете-2021 заложено 161 млрд грн, предусматривается повышение заработной платы медицинским работникам на 30%.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Бюджет реалистичен и сбалансирован в части доходов и расходов. Дефицит уменьшен до 5,5%. Под все программы, которые заложены в проекте бюджета, есть финансирование в полном объеме. Во-первых, это медицинская отрасль. На следующий год у нас будут рекордные расходы в объеме 161 млрд грн, это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году. Фактически за два года финансирование медицинской отрасли вырастет более чем на 60%. Такими темпами у нас за годы независимости не росли даже расходы на армию во время, в том числе, активной фазы вооруженной российской агрессии. В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%”, – сказал Шмыгаль.

Также, по его словам, для НСЗУ будет выделено 16 млрд грн – таким образом больницы должны быть обеспечены кислородом и лекарствами, 2,6 млрд грн предусмотрено на вакцины от COVID-19.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что на медицинскую сферу в следующем году необходимо 296 млрд гривен.

По словам министра, в этой сумме предусмотрены и увеличены зарплаты врачам – минимум 23 тыс. гривен, среднему медперсоналу — 17 тыс. гривен, младшему медперсоналу — 12 тыс. гривен. Также учтены стоимость лекарств, лекарственных средств, которые должны быть в больнице, стоимость лечения конкретных заболеваний. Кроме этого, в этой сумме учтены средства в размере 15,1 млрд гривен на закупку вакцины от COVID-19.

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