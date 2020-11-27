Спикеры КМЭФ рассказали, что необходимо для привлечения инвестиций в экономику Украины

26 ноября в Киеве под эгидой Киевского международного экономического форума состоялась панельная дискуссия на тему “Инвестиции в Украину: риски vs прибыль”, спикерами которой выступили представители правительства, известные украинские предприниматели и юристы. Во время обсуждения участники проанализировали механизмы стимулирования роста национальной экономики путем привлечения крупных международных игроков на рынок, актуальную проблематику развития отдельных отраслей и создания комфортных условий для инвестиций. Модератором дискуссии стал генеральный директор холдинговой компании UFuture Николай Тимощук.

Руководитель Офиса национального инвестиционного совета Ольга Магалецкая указала на глобальную проблему снижения инвестиционной активности, от которой пострадала в том числе экономика Украины. В то же время, полагает Магалецкая, ситуация на глобальных рынках должна содействовать проведению новых более решительных реформ. По словам спикера, Украина сможет выполнить свои долговые обязательства в 2021 году, чему будет способствовать активная работа законодательная работа правительства. Прежде всего, речь идет о законопроектах №3760 (о государственной поддержке инвестиций) и №4303 (о запуске Дія City), призванных привлечь инвестиции в крупные проекты в сфере “зеленой энергии” и IT-сектора. Магалецкая акцентировала, что Кабинет министров проводит активную работу над созданием полноценной стратегии развития Украины до 2030 года, которая станет отправной точкой для координированного подхода государства к обеспечению экономического роста и достижения социально ощутимого результата.

Игорь Лиски, глава Наблюдательного совета группы компаний “Эффективные инвестиции” указал на необходимость многоуровневого подхода государственных учреждений к работе с частным капиталом. Отметив успешные примеры развития Турции и Польши, эксперт указал на перспективы развития отечественной пищевой промышленности, а также возможностей привлечения крупных игроков к работе в сфере сельского хозяйства и IT. По мнению Лиски, Украина должна стратегически подходить к указанным вопросам, предлагая многолетние планы развития, призванные обеспечить качественное внедрение реформ. В этой связи спикер отметил работу команды Фонда госимущества, которая успешно выполняет взятые на себя обязательства по работе с государственными и частными компаниями.

Сергей Евтушенко, сооснователь и руководящий партнер UDP Renewables, уверен, что государство должно быть более последовательным в своей политике по привлечению инвестиций. Это касается как регуляторной политики в отдельных отраслях, в том числе в сфере возобновляемой энергетики, так и общей стратегии роста экономики Украины, сопряженной с улучшением инвестиционного климата. По мнению предпринимателя, рыночная система ценообразования, а также участие в международных “зеленых” проектах позволит украинскому сектору энергетики перейти на новый уровень развития. Эксперт также рассказал о больших перспективах развития отечественного бизнеса в сферах, связанных с диджитализацией бизнес-процессов, например в сферах fintech и agrotech.

Адвокат, руководящий партнер и партнер-основатель АО Arzinger Тимур Бондарев в своем выступлении указал на необходимость обеспечения принципов верховенства права, которые являются важным сигналом для работы иностранных компаний в Украине. Юрист указывает на значительное количество исков международных компаний к Украине, большинство из которых касается вопросов коррупции и невыполнения взятых обязательств. Одним из вариантов решения подобных проблем, по мнению Бондарева, является работа государства по снижению рисков для инвесторов, в том числе речь идет о создании эффективной страховой системы. В то же время Бондарев уверен в перспективах реализации экспортного потенциала Украины на многих мировых рынках.

Полная версия дискуссии доступна по ссылке.