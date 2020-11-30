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С какого дня начинает действовать рассрочка налогового долга

С какого дня начинает действовать рассрочка налогового долга

Налоговый долг – это сумма согласованного денежного обязательства, не уплаченного налогоплательщиком в установленный НКУ срок, и непогашенной пени, начисленной в порядке, определенном НКУ.

Об этом сообщает ГНС в Житомирской области.

Налогоплательщик имеет право обратиться в контролирующий орган с заявлением о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга.

Рассрочкой денежных обязательств или налогового долга является перенос сроков уплаты налогоплательщиком его денежных обязательств или налогового долга под проценты, размер которых равен размеру 120% годовых учетной ставки НБУ, действующей на день принятия решения о рассрочке, отсрочке денежных обязательства “обязательств или налогового долга.

Налоговые органы имеют право принимать решение о рассрочке и отсрочке денежных обязательств или налогового долга, а также о списании безнадежного налогового долга в порядке, предусмотренном законодательством.

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Рассрочка денежных обязательств считается предоставленной, если на основании заявления налогоплательщика принято соответствующее решение налогового органа и заключен договор о рассрочке.

Срок действия рассрочки налогового долга начинается с даты принятия налоговым органом решения о рассрочке денежного обязательства и заканчивается датой, указанной в договоре о рассрочке денежного обязательства, за исключением случаев досрочного погашения такого налогового долга.

По материалам Finance.UA
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