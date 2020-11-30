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Salesforce купит мессенджер Slack за $27,7 млрд

Salesforce купит мессенджер Slack за $27,7 млрд

Американская компания Salesforce Inc., поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, купит корпоративный мессенджер Slack.

Об этом говорится в пресс-релизе Salesforce.

1 декабря компании заключили соглашение. По его условиям, акционеры Slack получат за каждую акцию по 26,79 долларов наличными и по 0,0776 обычной акции Salesforce. Таким образом, компания Slack будет приобретена примерно за $27,7 млрд. Для этого Salesforce возьмет кредит на $10 млрд.

Глава Salesforce Марк Бениофф заявил, что компании «созданы друг для друга».

«Вместе Salesforce и Slack сформируют будущее корпоративного программного обеспечения и трансформируют то, как люди работают, в полностью цифровом мире, где можно работать из любого места», – добавил Бениофф.

Глава Slack Стюарт Баттерфилд отметил, что «это самая стратегическая комбинация в истории программного обеспечения, и мне не терпится начать работу».

Рыночная стоимость Slack составляет $25 млрд. Если Salesforce купит компанию, это будет ее крупнейшим приобретением. На прошлой неделе на фоне появления информации о возможной сделке акции Slack подорожали почти на 40%.

Salesforce является разработчиком платформы для выполнения компаниями задач по продажам, обслуживанию, маркетингу, анализу и связям с клиентами. Компания была основана 21 год назад. Пост генерального директора занимает Марк Бениофф, соучредитель компании.

По материалам НВ
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