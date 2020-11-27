Вакцинация от коронавируса в Японии будет бесплатной

Верхняя палата парламента Японии одобрила поправки к действующему законодательству, которые позволят провести бесплатную вакцинацию всего населения от COVID-19, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Об этом в среду, 2 декабря, сообщает агентство Kyodo.

“В рамках этого законодательства правительство Японии до середины будущего года намерено подготовить необходимый для вакцинации всего населения объем доз”, – сказал Като. Он также отметил, что поправки были приняты единогласно.

Акцентируется, что все расходы по вакцинации берет на себя правительство. В случае возникновения побочных эффектов от вакцины оно также возьмет на себя выплаты компенсации за них.

Известно, что власти Японии уже подписали контракты с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, американской фармацевтической компанией Pfizer и американской биотехнологической фирмой Moderna на поставку в будущем вакцин от коронавируса. В то же время в самой Японии также ведется разработка сразу нескольких вакцин.

В Японии общее число случаев заражения коронавирусом превысило 151,7 тыс., умерли 2 206 человек.