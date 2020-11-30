Сингапур первым в мире одобрил продажу выращенного в лаборатории мяса (фото)

Сингапур дал американскому стартапу Eat Just зеленый свет на продажу своего выращенного в лаборатории куриного мяса, что, по словам компании, является первым в мире нормативным разрешением на так называемое чистое мясо, которое не происходит от убитых животных.
Об этом пишет Reuters.
По словам соучредителя и генерального директора Джоша Тетрика, мясо, которое будет продаваться как наггетсы, будет оцениваться по премиальным ценам на курицу, когда оно впервые будет запущено в ресторане в Сингапуре «в ближайшем будущем».
Спрос на альтернативы обычному мясу растет из-за опасений по поводу здоровья, благополучия животных и окружающей среды. Заменители на основе растений, популяризированные такими компаниями как Beyond Meat, Impossible Foods и Quorn, все чаще появляются на полках супермаркетов и в меню ресторанов.
Но так называемое чистое или культивированное мясо, которое выращивают из мышечных клеток животных в лаборатории, все еще находится на начальной стадии из-за высоких производственных затрат.
Фото Reuters
Сингапур, город-государство с населением 5,7 миллиона человек, в настоящее время производит только около 10% продуктов питания, но сформулировал амбициозные планы по увеличению этого объема в течение следующего десятилетия за счет поддержки высокотехнологичного сельского хозяйства и новых средств производства продуктов питания.
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