ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

Парламент принял во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3176, которым вносятся изменения в закон о государственных закупках, позволяющие покупать Оператору ГТС природный газ на бирже.

Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины.

“Проект Закона Украины разработан с целью усовершенствования действующего законодательства для создания возможностей для покупки Оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников – субъектов рынка природного газа”, – говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предусматривается внести изменения в закон Украины “О публичных закупках”, которыми предусмотреть, что: