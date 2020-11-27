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ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

Парламент принял во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3176, которым вносятся изменения в закон о государственных закупках, позволяющие покупать Оператору ГТС природный газ на бирже.

Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины.

“Проект Закона Украины разработан с целью усовершенствования действующего законодательства для создания возможностей для покупки Оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников – субъектов рынка природного газа”, – говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предусматривается внести изменения в закон Украины “О публичных закупках”, которыми предусмотреть, что:

  • действие этого закона не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого производится субъектами рынка природного газа, которые определены ЗУ “О рынке природного газа”, на торговых платформах, функционирование и управление которых обеспечивается операторами торговых платформ, осуществляющих деятельность в соответствии с кодексом газотранспортной системы;
  • действие этого закона для заказчиков, которые ведет деятельность в отдельных сферах хозяйствования, дополнительно не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого производится оператором газотранспортной системы для совершения балансирующих действий или заказчиком услуг транспортировки для балансировки своего портфолио согласно ЗУ “О рынке природного газа” и кодексу газотранспортной системы;
  • действие этого закона для заказчиков, которые ведут деятельность в отдельных сферах хозяйствования, дополнительно не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, закупка которого производится оператором газотранспортной системы, оператором газохранилищ и операторами газораспределительных систем для обеспечения собственной хозяйственной деятельности (в том числе для собственных производственно-технических нужд, покрытия расходов и производственно-технологических расходов) согласно ЗУ “О рынке природного газа”, кодексу газотранспортной системы, кодексу газохранилищ и кодексу газораспределительных систем.
По материалам УНН
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