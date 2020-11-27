ВР одобрила разрешение оператору ГТС покупать газ на бирже

Парламент принял во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №3176, которым вносятся изменения в закон о государственных закупках, позволяющие покупать Оператору ГТС природный газ на бирже.
Соответствующее решение поддержали 300 народных депутатов Украины.
“Проект Закона Украины разработан с целью усовершенствования действующего законодательства для создания возможностей для покупки Оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников – субъектов рынка природного газа”, – говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предусматривается внести изменения в закон Украины “О публичных закупках”, которыми предусмотреть, что:
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