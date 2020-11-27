В приложении "Действуй дома" появилась функция информирования о контактных лицах

Заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Руслан Кучер сообщил, что в приложении “Действуй дома”, предназначенном для самоизоляции больных COVID-19 людей или тех, у кого есть подозрение на коронавирус, сделали обновления. В частности, добавили функцию информирования о контактных лицах.
Об этом Руслан Кучер сообщил на брифинге.
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“Есть возможность проинформировать контактных лиц, чтобы они также попали на самоизоляцию”, – сказал он.
Кучер добавил, что в приложение добавили таймер на 24 часа для достижения места самоизоляции, действие “Оставить место самоизоляции”, а также увеличили срок верификации с 15 до 20 минут.
Кроме того, пользователю приложения теперь будут поступать уведомления при получении отрицательных результатов ПЦР-тестов.
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