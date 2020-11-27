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Межбанк: обстановка пока остается не в пользу гривны

Межбанк: обстановка пока остается не в пользу гривны

Среда на валютном рынке пройдет достаточно динамично и с ростом активности клиентов. После начала нового месяца они уже войдут в обычный деловой ритм, что увеличит статистику торгов. По нашим прогнозам объем операций на межбанке будет в пределах до $200 млн при заключении до 570-600 сделок.

На поведение участников торгов и курсовой тренд повлияют:

1. Хозяйственная деятельность компаний. Традиционно в первые дни месяца компаниям необходимо оплатить арендные платежи, закупить сырье и материалы, а также рассчитаться с персоналом за прошлый период. С одной стороны – на это уйдет основная часть гривны, полученной экспортерами в виде возмещений НДС и это заставит их в скором времени опять активно продавать валютную выручку. С другой стороны – активизирует и импортеров, которым надо до введения жесткого карантина и наступления периода новогодних праздников успеть закупить, получить и распродать свои основные товарные запасы. Это приведет к периодическому активному выходу на межбанк крупных ритейлеров, специализирующихся на товарах широкого потребления, и будет существенно влиять на поведение межбанка в такие моменты;

2. Расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Покупателям надо перечислить в бюджет порядка 2,66 млрд гривен за купленные облигации и это повлияет на поведение ресурсного и опосредованно – валютного рынков;

3. Поведение нерезидентов и “дочек” иностранных компаний по покупке валюты под репатриацию дивидендов. Иностранцы продолжат покупать валюту за счет гривны, полученной от погашений предыдущих выпусков ОВГЗ, а также от продаж облигаций на вторичном рынке. Это будет работать против нацвалюты. А “дочки” иностранных компаний не будут откладывать надолго свои традиционные покупки валюты под вывод дивидендов и рост курса последних недель только стимулирует их в этом решении. Это также негативно отразится на котировках межбанка в ближайшие дни.

В целом, обстановка на межбанке пока остается не в пользу нацвалюты. Но учитывая, что украинский межбанк сейчас чрезвычайно зависим от действий крупных игроков – любые выходы двух-трех крупных продавцов могут кардинально менять курсовой тренд в течение дня. По нашим данным, сегодня на торги будут выходить несколько крупных продавцов, что частично поддержит курс нацвалюты в середине сессии.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 2 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,40 – 28,58 гривен, евро – коридор 34,20 – 34,55 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,51 / 28,53
евро – 34,19 / 34,21

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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