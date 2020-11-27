В "Слуге народа" назвали самый эффективный способ наказания для чиновников за ложь в декларациях

Рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса, созданная после скандального решения КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, пришли к согласию, что эта норма оказалась неэффективной и более действенным наказанием за ложь в декларациях для должностных лиц будут общественные работы.

Об этом заявила народный депутат от “Слуги народа” Ольга Совгиря в комментарии “Радио Свобода”.

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По ее словам, приговор по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, был вынесен только один раз. Поэтому, нардеп высказалась, что статья фактически не работает.

“Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы, в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, совершенного конкретным лицом, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет”, – сказала нардеп.

В то же время, как уточнила Ольга Совгиря, общественные работы будут более эффективным способом воздействия на чиновников. К тому же, такое наказание будет “очень болезненным для топ-чиновника с точки зрения восприятия”.

“И для топ-чиновника, скажем так, очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия является такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее. То есть говорить о том, что рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее – я считаю, что оснований для этого абсолютно нет”, – отметила политик.

В качестве альтернативы, рабочая группа обсуждает идею, чтобы наказывать за ложь в декларациях, если не лишением свободы, то ее ограничением. Совгиря говорит, что такое наказание тоже имеет неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения.