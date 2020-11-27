Невыполнение плана расходов госбюджета превысило 100 млрд гривен

Расходы по общему фонду государственного бюджета Украины за январь-ноябрь 2020 года составляли 940,6 млрд грн. Это на 9,7%, или на 101 млрд гривен меньше росписи отчетного периода.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы Украины.
“При этом, социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений”, – говорится в сообщении.
По данным Минфина, за январь-ноябрь 2020 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 117,2 млрд гривен, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 130,7 млрд гривен при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 236,9 млрд гривен.
Фактические государственные займы в общий фонд государственного бюджета за январь-ноябрь 2020 года составляли 455,5 млрд грн, или 75,6% от запланированных на этот период (602,5 млрд гривен).
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