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Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла

Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла

Эксперт пояснил, что во время зимних праздников люди в основном проводят время со своими близкими, с которыми и так постоянно контактируют.

В основном Новый год украинцы празднуют семьей в домашних условиях, а не в громком кругу друзей. К тому же в праздничные дни уменьшается количество людей в офисах, транспорте, различных учреждениях, ведь подавляющее большинство просто отдыхает в квартире или доме. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что усиление карантина — это чисто политическое новшество, которое не касается эпидемиологических норм. Локдаун не нацелен на то, чтобы уменьшить количество больных.

“У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над обществом”, — подчеркнул Александрин. Также врач-эпидемиолог заявляет, что карантинные меры, которые внедрялись украинской властью, не оправдались.

Поэтому у него, как и во многих украинцев исчезла вера в то, что запланированный локдаун изменит ситуацию и будет успешным. По наблюдениям эксперта, количество заражений острыми респираторными заболеваниями на новогодние праздники традиционно снижается.

По материалам Комментарии
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