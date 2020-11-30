Врач объяснил, почему локдаун на Новый год не будет иметь смысла

Эксперт пояснил, что во время зимних праздников люди в основном проводят время со своими близкими, с которыми и так постоянно контактируют.В основном Новый год украинцы празднуют семьей в домашних условиях, а не в громком кругу друзей. К тому же в праздничные дни уменьшается количество людей в офисах, транспорте, различных учреждениях, ведь подавляющее большинство просто отдыхает в квартире или доме. Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что усиление карантина — это чисто политическое новшество, которое не касается эпидемиологических норм. Локдаун не нацелен на то, чтобы уменьшить количество больных.
“У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над обществом”, — подчеркнул Александрин. Также врач-эпидемиолог заявляет, что карантинные меры, которые внедрялись украинской властью, не оправдались.
Поэтому у него, как и во многих украинцев исчезла вера в то, что запланированный локдаун изменит ситуацию и будет успешным. По наблюдениям эксперта, количество заражений острыми респираторными заболеваниями на новогодние праздники традиционно снижается.
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