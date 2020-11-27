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Помощь украинцам во время локдауна: разъяснение

Помощь украинцам во время локдауна: разъяснение

После ужесточения карантина на компенсацию от государства в связи с локдауном смогут рассчитывать наемные работники, которые работают не только по трудовой книжке, но и по трудовому договору.

Об этом сообщила в эфире телеканала “Украина 24” эксперт по трудовому праву Светлана Кожушко.

На вопрос, как наемным работникам уберечься во время локдауна, эксперт ответила:

“Наемный работник должен понимать, по какому договору он работает, официально или нет. В прошлом месяце Кабмин определил признаки трудовых отношений, и если человек работает даже по гражданско-правовому договору, то есть получает не зарплату, а определенное вознаграждение, он также имеет право претендовать на компенсацию, связанную с коронавирусом”.

Также, по ее словам, важно, какой вид трудового договора – бессрочный или срочный.

“Если срочный – когда завершается? Следует понимать, что сейчас регулируется КЗоТ (если дважды заключался срочный договор – он перетекает в бессрочный); понимать, что такое контракт, что такое стабильность трудовых отношений”, – отметила Кожушко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал подать в Верховную Раду законопроекты в поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от ужесточения карантина. По словам президента, в документах говорится о единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам в 8 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Украинские власти наработали три блока поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Их в ближайшее время обсудят в парламенте.
  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции “Слуга народа” Галина Третьякова считает, что физические лица-предприниматели, которые не уплатили в госказну 8 тысяч гривен налогов в год, не имеют права на “коронавирусную” помощь от государства.

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По материалам Сегодня
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