Помощь украинцам во время локдауна: разъяснение

После ужесточения карантина на компенсацию от государства в связи с локдауном смогут рассчитывать наемные работники, которые работают не только по трудовой книжке, но и по трудовому договору.
Об этом сообщила в эфире телеканала “Украина 24” эксперт по трудовому праву Светлана Кожушко.
На вопрос, как наемным работникам уберечься во время локдауна, эксперт ответила:
“Наемный работник должен понимать, по какому договору он работает, официально или нет. В прошлом месяце Кабмин определил признаки трудовых отношений, и если человек работает даже по гражданско-правовому договору, то есть получает не зарплату, а определенное вознаграждение, он также имеет право претендовать на компенсацию, связанную с коронавирусом”.
Также, по ее словам, важно, какой вид трудового договора – бессрочный или срочный.
“Если срочный – когда завершается? Следует понимать, что сейчас регулируется КЗоТ (если дважды заключался срочный договор – он перетекает в бессрочный); понимать, что такое контракт, что такое стабильность трудовых отношений”, – отметила Кожушко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал подать в Верховную Раду законопроекты в поддержку населения и бизнеса, которые пострадали от ужесточения карантина. По словам президента, в документах говорится о единовременной материальной помощи ФЛП и наемным работникам в 8 тыс. грн.
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