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Британия первой одобрила вакцину от коронавируса

Британия первой одобрила вакцину от коронавируса

Великобритания стала первой страной, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для использования. Вакцинация начнется на следующей неделе.

Британия дала разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer и BioNTech, на своей территории, сообщается на сайте BioNTech.

Это первая страна, которая одобрила вакцину Pfizer и BioNTech для использования.

Кампания вакцинации может стартовать в ближайшие дни, в первую очередь в ней примут участие люди из групп риска.

“Вакцина будет доступна по всей Великобритании со следующей недели. Национальная служба здравоохранения (NHS) имеет многолетний опыт в реализации крупномасштабных программ вакцинации и приступит к их обширной подготовке, чтобы обеспечить уход и поддержку всем, кто имеет право на вакцинацию”, – сказано в заявлении.

Британский регулирующий орган, MHRA, заявляет, что прививка, которая должна обеспечивать до 95% защиты от заболевания COVID-19, “безопасна для развертывания”, отмечает при этом ВВС.

Великобритания уже заказала 40 миллионов доз – этого достаточно, чтобы вакцинировать 20 миллионов человек по две прививки для каждого. Вскоре должно появиться около 10 миллионов доз, а первые дозы прибудут в Великобританию в ближайшие дни, отмечает агентство.

По материалам Корреспондент.net
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