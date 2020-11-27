Межбанк: к концу дня курс просел благодаря спекулянтам

1 декабря на валютном рынке прошло в два этапа. В самом начале сессии чувствовался эффект первого рабочего дня месяца. Клиенты и банки считались, подводили итоги ноября и лишь к 11 часам стали выходить на торги с основными объемами своих заявок по покупке/продаже валюты.

Спрос существенно превышал предложение. Продавцы явно выжидали максимальных уровней котировок, а покупатели нервничали и становились все более сговорчивыми по курсу.

После 11 часов с покупкой вышло несколько крупных игроков – Ситибанк и Альфа-банк. Не отставали от них и середнячки. Обстановка накалилась и к середине дня котировки достигли максимума. Этим воспользовались несколько крупных продавцов и “слили” свою валюту в пределах 28,58 гривен за доллар.

На втором этапе сессии – массированные распродажи по 28,57-28,58 гривен достаточно быстро выровняли спрос и предложение и ажиотаж стих.

После обеда некоторые продавцы уже пожалели, что пожадничали и не продались ранее. Предложение постепенно начало превышать спрос, и в конечном итоге к завершению сессии стараниями спекулянтов, сыгравших “на понижение” – курс просел до 28,51/28,53 гривен за доллар. НБУ на рынок снова не выходил.

Аукцион Минфина по размещению ОВГЗ прошел достаточно средне. Было продано облигаций на сумму 2,66 млрд гривен. Завтра расчеты по этим покупкам частично повлияют на поведение ресурсного и валютного рынка, но главным мотиватором для участников торгов все же не станут.

Ход торгов:

В первый час сессии покупатели и продавцы лишь считались и постепенно выходили на рынок со своими заявками. С утренних 28,505/28,525 к 11:00 доллар вырос до 28,54/28,56 гривен, а затем за счет роста спроса на валюту быстро поднялся до 28,56/28,575. Выход крупных продавцов с продажей по 28,58 гривен сбил напряжение на межбанке и котировки стали постепенно проседать – до 28,545/28,56 к обеду.

После обеда часть покупателей еще ненадолго поддерживала спрос на валюту, но уже к концу дня котировки пошли вниз. Результат – 28,51/28,53 к завершению торгов.

Главные события 1 декабря на межбанке:

1. После взлета котировок в середине дня до 28,56/28,575 гривен – затем доллар начал проседать и в итоге лишь незначительно вырос за сессию с утренних 28,505/28,525 до 28,51/28,53 гривен к концу дня.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,5565 гривен, а официальный на 2 декабря установлен на отметке 28,5583 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,54 / 28,56

евро – 34,15 / 34,17

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2035 / 1,2037

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