Поклонник Xiaomi скупил все устройства бренда в магазине

Ассортимент продукции Xiaomi насчитывает не одну сотню различных устройств, объединённых в экосистему Mi Home. Часть таких гаджетов продаётся только в Китае: этим преимуществом и воспользовался один из поклонников компании, который задался целью разом приобрести все имеющиеся в фирменном магазине продукты любимого бренда. Своего он добился — и опубликовал в социальных сетях впечатляющую сумму на чеке.

На просторах сервиса коротких видео Douyin (китайский аналог TikTok) недавно появился ролик, зафиксировавший процесс покупки полного набора устройств, совместимых с экосистемой умного дома Xiaomi. Скриншот, сделанный одним из зрителей, уже разлетелся по интернету. Итоговая сумма покупки Mi фана составила 690 000 юаней — то есть около 105 тысяч долларов.

В комментариях к публикации пользователи из Поднебесной отметили, что покупатель не воспользовался какими-либо скидками или дисконтной картой.