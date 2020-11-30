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5 нюансов прохождения стажировки

5 нюансов прохождения стажировки

Одной из форм получения или усовершенствования профессиональных навыков является стажировка. Специалисты считают, что в ходе стажировки одновременно реализуется право человека на труд и право на образование.

Государственный центр занятости рассказал о специфике видов стажировки, предусмотренных Законом Украины «О занятости населения».

  • Стажировка без трудового договора возможна в определенных законом случаях.

На предприятиях всех форм собственности существует только два вида стажировки – стажировка студентов/учащихся и стажировка зарегистрированных безработных, состоящих на учете в службе занятости.

Заключение договора о прохождении стажировки в случаях, не предусмотренных законодательством, может трактоваться как неоформление трудовых отношений.

  • Стажировка осуществляется по установленной процедуре.

Договор о стажировке студентов/учащихся заключается в двух экземплярах, один из которых хранится на предприятии, второй – у стажера. Одновременно с заключением договора о стажировке руководитель предприятия утверждает индивидуальную программу стажировки и выдает приказ о прохождении стажировки, в котором указываются сроки и место ее прохождения (структурное подразделение), специальность (квалификация) или профессия (квалификационный уровень) стажера, режим стажировки, а также ее руководитель.

Стажировка безработных проводится по индивидуальной программе, которая утверждается работодателем и соглашается центром занятости. Для организации профессионального обучения безработных центрами занятости заключаются договора с безработным и работодателем (договор о профессиональном обучении безработного у работодателя).

Обучение безработного проводится за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

  • При прохождении стажировки студентами и учащимися в трудовую книжку вносятся записи.

Трудовые книжки ведутся на студентов и учащихся учебных заведений, которые проходят стажировку на предприятии, в учреждении, организации. После завершения стажировки вносится запись в трудовую книжку студента/учащегося с указанием должности, периода и места прохождения стажировки, специальности (квалификации) или профессии (квалификационного уровня) стажера.

  • При определенных условиях выполнение работ в период стажировки может оплачиваться.

Бесплатной стажировки в трудовом законодательстве не существует. Работодатель должен выплачивать средства, если в период приобретения новых навыков лицо выполняет работу.

Типовая форма договора о стажировке студентов высших учебных заведений и учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования на предприятиях, в учреждениях и организациях в п. 7 прямо предусматривает, что оплата производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

Если же лицо только обучалось навыкам и получало знания, то оплата не является обязательной. Если стажировку проходит безработный, то за время прохождения профессионального обучения и стажировки на рабочем месте за безработным сохраняется пособие по безработице.

  • Стажировка, как правило, предшествует трудоустройству.

Работодатель, по заказу которого проводилось профессиональное обучение безработного и который обеспечил прохождение его стажировки на рабочем месте, обязан трудоустроить безработного в течение 30 календарных дней со дня завершения обучения.

Что касается студентов и учащихся, то продолжительность их стажировки не может превышать 6 месяцев. После окончания стажировки стажерам из числа студентов или учащихся выдается заключение, в котором указываются выполненные работы, оценка качества их выполнения, а также характеристика профессиональной компетентности, личных и деловых качеств стажера.

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По материалам Finance.UA
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