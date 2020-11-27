Остаток средств на ЕКС увеличился на 30%

По состоянию на 1 декабря 2020 года остаток средств на Едином казначейском счете составляет 19,753 млрд грн.
По данным Государственной казначейской службы, это на 30,4% или на 4,6 млрд грн больше показателя на 1 ноября (15,146 млрд грн).
По состоянию на 1 декабря 2019 года остаток средств на ЕКС составил 55,006 млрд грн, что почти в 3 раза больше, чем по состоянию на сегодня.
В октябре остаток средств на ЕКС сократился на 29% с 21,275 млрд грн по состоянию на 1 октября. В сентябре остаток средств на ЕКС упал более чем вдвое с 45,657 млрд грн по состоянию на 1 сентября.
В сентябре-октябре 2019 года в госказне было почти 62 млрд грн.
Предыдущий рекордный остаток средств на ЕКС был в сентябре 2017 года, когда в казне было 63,1 млрд грн.
В ноябре Госказначейство остановило финансирование всех государственных расходов, кроме защищенных, из-за проблем с финансированием дефицита бюджета. Дефицит госбюджета в октябре составил почти 30,5 млрд грн, а за январь-октябрь 2020 года – 112 млрд грн.
Госдолг Украины в октябре вырос на 22,5 млрд грн и составил 2,37 трлн грн, а в иностранной валюте – почти на $380 млн до $83,27 млрд.
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