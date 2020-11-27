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Падение в базовых отраслях экономики Украины снова ускорилось

Падение в базовых отраслях экономики Украины снова ускорилось

В октябре 2020 года падение Индекса производства базовых отраслей (ИПБО) ускорилось до 7,9% г/г. Это больше, чем в сентябре (6,8%).

Об этом говорится в “Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка (октябрь 2020 года).

Как отмечается в обзоре, в октябре ускорился спад в промышленности (до 5,5% г/г) на фоне слабого инвестиционного спроса, замедления роста расходов бюджета на оборону, ослабления внешнего спроса на машиностроительную и химическую продукцию.

В то же время внешняя конъюнктура была благоприятной для металлургии, добычи металлических руд и производства масла и жиров. Низкий спрос со стороны перерабатывающей промышленности и более теплая, чем прошлогодняя погода обусловили углубление спада в энергетике, говорится в обзоре.

Более низкий урожай основных поздних культур и слабые результаты животноводства сдерживали сельское хозяйство и оптовую торговлю. Зато увеличение объемов транзита газа стало весомым фактором замедления падения грузооборота, добавили эксперты НБУ.

На фоне роста заработных плат и вероятно ожиданий ужесточения карантинных ограничений продолжалось ускорение розничного товарооборота (до 13,5% г/г) и улучшились показатели транспорта, отмечается в обзоре.

Расходы бюджета на дорожную инфраструктуру привели к дальнейшему оживлению строительства, констатируют эксперты.

По материалам РБК-Украина
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