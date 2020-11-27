Цены на жилье на вторичке Киева (инфографика)

В ноябре средняя стоимость выставленных на продажу 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1487 долл. США/кв. м. По сравнению с октябрем, средняя цена в долларах увеличилась на 1,5%, в национальной валюте – на 1,6% до 42 444 грн./кв.м.

Об этом сообщает портал 100realty.ua.

С ноября 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларах увеличилась на 5,3%, в гривне – на 24%.

Медианная цена квадратного метра жилья за месяц выросла на 1,6% и составила 1368 долл. США, по сравнению с январем 2020 года – на 6,5%, за год – на 9,4%.

За прошедший месяц в долларовом эквиваленте зафиксировано уменьшение средних цен в Святошинском районе (на 0,1%). В других административных районах Киева рост составил от 0,5% в Оболонском до 2,9% в Подольском.

Средние цены выставленных на продажу квартир по расположению и количеству комнат

Левый берег:

1-комн. – 1 616 072 грн/объект, 38 341 грн/кв.м;

2-комн. – 2 215 326 грн/объект, 34 183 грн/кв.м;

3 комн. – 2 800 562 грн/объект, 32 065 грн/кв.м.

Правый берег:

1-комн. – 1 840 207 грн/объект, 42 716 грн/кв.м;

2-комн. – 2 619 519 грн/объект, 39 699 грн/кв.м;

3 комн. – 3 588 520 грн/объект, 38 676 грн/кв.м.

Центр:

1-комн. – 3 042 679 грн/объект, 60 499 грн/кв.м;

2-комн. – 4 165 546 грн/объект, 59 063 грн/кв.м;

3-комн. – 6 060 344 грн/объект, 57 789 грн/кв.м.

Предложение. Количество выставленных на продажу квартир в ноябре уменьшилось на 7,4% по сравнению с октябрем, и составило 10 365 квартир. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, находящиеся на Правом берегу – 48%. Квартиры, находящиеся на Левом берегу, составляют 30% от общего количества, в Центре Киева – 22%.

Анализ предложения с разделением по количеству комнат по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 9%.

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В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 20%, до 50 тыс. долл. США – 12%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 15% и от 250 тыс. долл. США – 7%.

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