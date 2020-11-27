Цены на жилье на вторичке Киева (инфографика)

В ноябре средняя стоимость выставленных на продажу 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1487 долл. США/кв. м. По сравнению с октябрем, средняя цена в долларах увеличилась на 1,5%, в национальной валюте – на 1,6% до 42 444 грн./кв.м.
Об этом сообщает портал 100realty.ua.
С ноября 2019 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларах увеличилась на 5,3%, в гривне – на 24%.
Медианная цена квадратного метра жилья за месяц выросла на 1,6% и составила 1368 долл. США, по сравнению с январем 2020 года – на 6,5%, за год – на 9,4%.
За прошедший месяц в долларовом эквиваленте зафиксировано уменьшение средних цен в Святошинском районе (на 0,1%). В других административных районах Киева рост составил от 0,5% в Оболонском до 2,9% в Подольском.
Средние цены выставленных на продажу квартир по расположению и количеству комнат
Левый берег:
Правый берег:
Центр:
Предложение. Количество выставленных на продажу квартир в ноябре уменьшилось на 7,4% по сравнению с октябрем, и составило 10 365 квартир. В структуре предложения жилой недвижимости преобладают квартиры, находящиеся на Правом берегу – 48%. Квартиры, находящиеся на Левом берегу, составляют 30% от общего количества, в Центре Киева – 22%.
Анализ предложения с разделением по количеству комнат по Киеву показывает, что в общем объеме однокомнатные квартиры занимают 26%, двухкомнатные – 31%, трехкомнатные – 34% и 4-комнатные – 9%.
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В структуре предложения по полным ценам за объект преобладают квартиры в ценовой категории от 50 до 100 тыс. долл. США – 46%. В ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл. США – 20%, до 50 тыс. долл. США – 12%, от 150 до 250 тыс. долл. США – 15% и от 250 тыс. долл. США – 7%.
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