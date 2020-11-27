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Германия введет налоговую скидку для людей, работающих из дома

Германия введет налоговую скидку для людей, работающих из дома

Правительство Германии планирует ввести налоговую скидку для людей, которые работают из дома во время пандемии, чтобы помочь компенсировать более высокие затраты на отопление, электричество и другие счета.

Об этом сообщает The Local.

Коалиция Ангелы Меркель согласовала предложение, которое позволит сотрудникам, работающим из дома, сократить свой годовой налоговый счет на 5 евро за рабочий день до максимальной суммы 600 евро в год.

Министр финансов Олаф Шольц сказал, что предложенный закон, который, как ожидается, будет одобрен парламентом в декабре, “хорош для рабочих” и “не имеет большой финансовой проблемы для немецкого государства”.

Налоговое законодательство Германии предусматривает, что работа из дома обычно имеет право на скидки только в том случае, если одна комната в доме используется исключительно как офис.

Но из-за пандемии миллионы офисных сотрудников работают сейчас из дома, чтобы снизить риск передачи COVID-19, и соответственно растет число призывов к смягчению правил.

Расчеты показывают, что около 56% немецких сотрудников потенциально могут временно работать из дома.

Однако остается нерешенным вопрос о том, будет ли предложение по налогу включено в налоговый вычет в размере 1000 евро, который каждый немецкий сотрудник уже получает ежегодно на связанные с работой расходы, такие как транспорт и рабочая одежда, или будет дополнительной.

По материалам Економічна Правда
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