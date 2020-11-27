0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Квартальный убыток "Газпрома" превысил 3 миллиарда долларов

Квартальный убыток "Газпрома" превысил 3 миллиарда долларов

Чистый убыток российского газового монополиста “Газпром” в третьем квартале 2020 года составил 251,3 миллиарда рублей (около 3,3 миллиарда долларов), в то время как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 211,79 миллиарда рублей.

Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности, выручка “Газпрома” в третьем квартале снизилась на 14% – до 1,398 трлн рублей. EBITDA за отчетный период упала на 10% – до 332,91 млрд руб.

При этом компания отразила в отчетности убыток по курсовым разницам в размере 464,34 млрд руб.

Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,56 миллиарда рублей.

Чистый долг на конец третьего квартала вырос до 4,464 трлн рублей с 3,684 трлн рублей на конец второго квартала.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Газпром
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.