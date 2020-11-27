Квартальный убыток "Газпрома" превысил 3 миллиарда долларов

Чистый убыток российского газового монополиста “Газпром” в третьем квартале 2020 года составил 251,3 миллиарда рублей (около 3,3 миллиарда долларов), в то время как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 211,79 миллиарда рублей.
Согласно отчету по международным стандартам финансовой отчетности, выручка “Газпрома” в третьем квартале снизилась на 14% – до 1,398 трлн рублей. EBITDA за отчетный период упала на 10% – до 332,91 млрд руб.
При этом компания отразила в отчетности убыток по курсовым разницам в размере 464,34 млрд руб.
Свободный денежный поток (скорректированный по методике компании на величину изменения депозитов) составил минус 151,56 миллиарда рублей.
Чистый долг на конец третьего квартала вырос до 4,464 трлн рублей с 3,684 трлн рублей на конец второго квартала.
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