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Шмыгаль анонсировал приватизацию на 2021 год

Шмыгаль анонсировал приватизацию на 2021 год

У Украины есть большой потенциал для приватизации государственных предприятий энергетической, химической промышленности и производства машин.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью турецкому информагентству DHA.

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“Основная приватизация государственных компаний планируется в следующем году. Она будет охватывать энергетическую, химическую промышленность и производство машин. Мы также видим большой потенциал для турецких компаний в сфере инфраструктурных проектов, морских портов и телекоммуникаций”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, для инвесторов будут созданы благоприятные условия. Говоря о подписании Соглашения о свободной торговле с Турцией, он отметил важность учета оговорок со стороны представителей бизнеса.

“Очень важно создать баланс и учесть предостережения представителей делового мира. Самым большим предостережением украинских производителей является применение Турцией дополнительных защитных мер по ограничению импорта”, – пояснил премьер.

Наконец, он добавил, что соглашение вступит в силу не сразу после подписания, поскольку для завершения юридических процедур понадобится некоторое время, но рано или поздно это произойдет.

По материалам Корреспондент.net
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