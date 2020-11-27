Завод Пинчука начал поставлять колеса для Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания “Интерпайп” произвела первую поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов национального немецкого железнодорожного оператора – компании Deutsche Bahn.
Об этом сообщает пресс-служба “Интерпайпа”.
“Пассажирские железнодорожные колеса для высокоскоростных поездов – это высокоточный сложный продукт. Для снижения нагрузки на рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям пластичности, а также к прочности и конструкции в части геометрических параметров”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты R&D “Интерпайпа” разработали полный цикл технологии производства – от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.
“Таким образом “Интерпайп” стал первым производителем на постсоветском пространстве, который вышел на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов – и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn”, – заявляет пресс-служба.
В релизе добавляют, что компания является одним из лидеров на европейском рынке в сегменте железнодорожных колес для грузовых вагонов. “Два из трех грузовых вагона в Европе – с нашими колесами”, – говорится в сообщении.
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