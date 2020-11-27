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Завод Пинчука начал поставлять колеса для Deutsche Bahn

Завод Пинчука начал поставлять колеса для Deutsche Bahn

Украинская промышленная компания “Интерпайп” произвела первую поставку пассажирских железнодорожных колес для высокоскоростных поездов национального немецкого железнодорожного оператора – компании Deutsche Bahn.

Об этом сообщает пресс-служба “Интерпайпа”.

“Пассажирские железнодорожные колеса для высокоскоростных поездов – это высокоточный сложный продукт. Для снижения нагрузки на рельсы от трения с колесами предъявляются жесткие требования к их показателям пластичности, а также к прочности и конструкции в части геометрических параметров”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты R&D “Интерпайпа” разработали полный цикл технологии производства – от проектирования конструкции и химсостава до готового колеса.

“Таким образом “Интерпайп” стал первым производителем на постсоветском пространстве, который вышел на европейский рынок пассажирских колес для высокоскоростных поездов – и стал сертифицированным поставщиком такого продукта для Deutsche Bahn”, – заявляет пресс-служба.

В релизе добавляют, что компания является одним из лидеров на европейском рынке в сегменте железнодорожных колес для грузовых вагонов. “Два из трех грузовых вагона в Европе – с нашими колесами”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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