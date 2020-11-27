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Межбанк: котировки, с которыми завершаем осень

Межбанк: котировки, с которыми завершаем осень

Как мы и предполагали в своем утреннем прогнозе – торги понедельника прошли под знаком завершения клиентами и банками отчетного периода.

В первой половине дня и в обед компании оперативно закрывали свои валютные операции на 1-е число, а уже с 14:30 на торгах при постепенном снижении активности оставались в основном лишь банки со сделками по собственной валютной позиции. Им надо было зафиксировать финансовый результат по торговле валютой за ноябрь, а также выполнить все нормативные требования Нацбанка на отчетную дату.

После 16 часов операций на межбанке уже почти не было. Спекулянты в начале сессии несколько раз пытались безуспешно покачать курс, но покупатели и продавцы были заняты только закрытием месяца и не особо поддавались на подобные провокации.

НБУ на рынок не выходил. А нерезиденты, хотя и были пару раз замечены с покупками валюты в течение дня – своими объемами сегодня на поведение межбанка особо не повлияли.

Ход торгов:

В первый час сессии покупатели и продавцы постепенно выходили на рынок со своими объемами операций и курс особо не менялся. С утренних 28,48/28,50 гривен к 11:00 доллар при продаже просел до 28,48/28,495 гривен.

После 11 часов на торги уже вышли все основные игроки и к полудню курс вырос до 28,50/28,515 гривен, а на обед дилеры ушли при котировках 28,505/28,52.

Но это был уже максимум по дню. За обед и после него основная часть клиентских сделок уже была закрыта и после 14:30 на межбанке активность резко снизилась. На единичных сделках самих банков по собственной валютной позиции курс к 16 часам просел до 28,495/28,51 гривен и на этих значениях сессия по доллару завершилась.

Главные события 30 ноября на межбанке:

1. Доллар вырос с 28,48/28,50 до 28,495/28,51 гривен к концу сессии.

2. Нацбанк не выходил на рынок.

3. Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,4954 гривен, а официальный на 1 декабря установлен на отметке 28,4962 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,50 / 28,52
евро – 34,14 / 34,16

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1980 / 1,1982

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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