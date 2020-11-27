В Киеве задержали скиммера из Польши

В Киеве в ходе спецоперации киберполиции и службы безопасности ПриватБанка задержан кибермошенник, который установил на банкомат госбанка скимминговое устройство.
Согласно сообщению ПриватБанка, информация об установке скимминговой накладки была зафиксирована автоматической системой защиты банкоматной сети в 8 часов утра 29 ноября.
После чего работниками банка и полиции было установлено наблюдение за скомпрометированным банкоматом. Через несколько часов мошенник был задержан в момент снятия скиммингового устройства с банкомата.
Задержанным оказался 33-летний гражданин Польши Wojtas Marcin. У него изъято устройство для считывания информации с платежных карт, миниатюрная видеокамера и записи видеорегистратора с других банкоматов украинских банков.
Клиенты ПриватБанка от действий скиммера не пострадали. Задержанному поляку сообщено о подозрении (статья 190 ч.3 УК) и в судебном порядке будет избрана мера пресечения.
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