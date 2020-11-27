Сколько чиновников врут в декларации - перечень от НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало перечень должностных лиц, которые внесли недостоверные сведения в свои декларации. Больше всего в этом списке депутатов местных советов, а меньше всего – нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

С 2019 году в Реестр коррупционеров внесены 97 человек. Их обвиняют в умышленной неподаче декларации или декларировании ложных сведений.

В реестр попали:

42 депутата местных советов,

15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,

11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий,

8 государственных служащих (в частности, работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Госгеокадастра, районных государственных администраций, государственные исполнители),

6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины,

6 должностных лиц органов государственной службы чрезвычайных ситуаций,

3 судей,

3 должностных лиц местного самоуправления,

2 лесников,

1 народный депутат Украины.

В НАПК объяснили, что по результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания: