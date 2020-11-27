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Сколько чиновников врут в декларации - перечень от НАПК

Сколько чиновников врут в декларации - перечень от НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнародовало перечень должностных лиц, которые внесли недостоверные сведения в свои декларации. Больше всего в этом списке депутатов местных советов, а меньше всего – нардепов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

С 2019 году в Реестр коррупционеров внесены 97 человек. Их обвиняют в умышленной неподаче декларации или декларировании ложных сведений.

В реестр попали:

  • 42 депутата местных советов,
  • 15 должностных лиц органов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины,
  • 11 должностных лиц государственных и коммунальных предприятий,
  • 8 государственных служащих (в частности, работники Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Госгеокадастра, районных государственных администраций, государственные исполнители),
  • 6 должностных лиц органов Национальной полиции Украины,
  • 6 должностных лиц органов государственной службы чрезвычайных ситуаций,
  • 3 судей,
  • 3 должностных лиц местного самоуправления,
  • 2 лесников,
  • 1 народный депутат Украины.

В НАПК объяснили, что по результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания:

  • 64 случая – общественные работы на срок 150-240 часов с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 1-2 года. Этот вид наказания чаще всего применялся к депутатам местных советов;
  • 17 случаев – лишение свободы на срок от года до года и шести месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года.
  • 16 случаев – штраф от 2,5 тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть, примерно, от 42,5 тысячи до 51 тысячи гривен) с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года. Чаще всего такие наказания получали государственные служащие и судьи.
По материалам Корреспондент.net
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