Стоимость квартир Киева по классам в ноябре (инфографика)

В ноябре 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась.
Об этом в своей аналитике сообщает СтройОбзор.
Средняя цена в последний месяц осени, по сравнению с октябрем, поднялась на 1,4% и составила 32 154 грн. за 1 кв. м (в октябре – 31 712 грн. за кв. м).
Повышение цен наблюдается с середины лета. Исключением стал октябрь, когда показатель стоимости пошел на спад. В текущем месяце ситуация снова изменилась.
Цены по классам. На графике изменения цен в зависимости от класса новостройки видно, что «эконом», «комфорт» и «бизнес» в течение месяца были стабильными. Чего нельзя сказать о «премиуме» и «де-люксе». Показатели по последним двум были прямо противоположны. Если «премиум» показал резкий спад, то «де-люкс» пошел вверх.
Эконом. В эконом-классе цена поднялась несущественно – на 0,7%. Практически каждый месяц цена в этом классе колеблется. Но изменения не столь заметны, и поэтому «эконом» можно назвать самым стабильным среди других. Средняя цена в ноябре – 22 653 грн. за 1 кв. м.
Комфорт. В принципе, аналогичная ситуация и с «комфортом». И хотя для него более характерны скачки, но, как правило, за определенный промежуток времени можно проследить четкую тенденцию. Так, за ноябрь цена поднялась – на 3,4% и составила 27 406 грн. за «квадрат».
Бизнес. В ноябре почти незаметное изменение показал бизнес-класс. Но, по сравнению с «экономом» и «комфортом», за последний месяц цены упали. Стоимость квадратного метра в «бизнесе» сейчас составляет 47 861 грн. или на 1,1% ниже, чем в октябре. Год назад для этого класса еще были характерны резкие скачки. С весны этого года здесь прослеживалось плавное повышение цен.
Премиум. Сегмент показал резкое падение. Последний раз такое резкое падение было больше года назад – в марте 2019-го. После этого цены, хотя и с небольшими перепадами, но поднимались. В ноябре стоимость квадратного метра здесь снизилась на 19% и составляет сегодня 61 531 грн. Этот показатель – абсолютный рекорд по падению цен.
Де-люкс. Совершенно другая ситуация в классе «де-люкс». Он показывает повышение с весны. И за последний месяц цены тоже поднялись. Сегодня покупка «квадрата» в элитном доме может обойтись в среднем в 109 029 грн. Этот показатель на 16,5% выше октябрьского. И это еще один рекорд, но уже по повышению цены.
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