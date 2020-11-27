В Украине растет задолженность по зарплатам: каким областям задолжали больше всего

По состоянию на 1 ноября 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 октября до 3 791,687 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самая большая задолженность по выплате заработной платы была зафиксирована в:

Донецкой обл. – 921,391 млн гривен;

Харьковской – 582,956 млн гривен;

Днепропетровской – 396,754 млн гривен;

г. Киеве – 361,274 млн гривен;

Сумской – 345,448 млн гривен.



Инфографика: Госстат

Справка Finance.ua:

Средние зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года – 12 174 грн.

Самая высокая начисленная зарплата в октябре была в Киеве – 17 494 гривен, самая низкая – в Черновицкой области – 9926 гривен.

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