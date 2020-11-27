В Украине растет задолженность по зарплатам: каким областям задолжали больше всего

По состоянию на 1 ноября 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 6,5% по сравнению с 1 октября до 3 791,687 млн гривен.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Самая большая задолженность по выплате заработной платы была зафиксирована в:
Инфографика: Госстат
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