В Telegram появились групповые аудиозвонки

Разработчики Telegram продолжают активно расширять возможности мессенджера. В новой бета-версии приложения добавили функцию групповых аудиозвонков.

Групповые аудиозвонки появились в версии 7.3, доступной сейчас в виде беты для Android. Инициировать конференцию может только администратор чата, обладающий соответствующими правами, выдаваемыми создателем группы. Перед началом звонка можно выбрать, будет ли микрофон активен для всех участников беседы или только для администраторов. Однако эту опцию получится изменить и позже, когда беседа уже начнётся.

При необходимости администратор может добавлять людей в беседу. Во время звонка микрофон можно включить или выключить одиночным нажатием соответствующей кнопки или же оставлять активным только во время её удержания. Кроме того, получится включить громкую связь, просмотреть всех участников конференции и покинуть беседу.

О сроках появления новой функции в стабильной версии Telegram информации пока нет.