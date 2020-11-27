Зарплата в октябре 2020 года в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в октябре 2020 года достигла 13 544 грн. По сравнению с сентябрем 2020 года средний уровень оплаты труда увеличился на 4,3%, по сравнению с октябрем 2019 года – на 13,3%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в октябре 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 3,3%, по сравнению с октябрем 2019 года – на 10,2%.

Номинальная зарплата в октябре 2020 года превышала средний показатель по Украине (12 174 грн) на 11,3%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в октябре был в г. Киеве – 17 494 грн, самым низким – в Волынской области, где он составил 9861 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в октябре 2020 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (17 974 грн).

Превысила средний показатель по области зарплата работников угольной промышленности (16 566 грн), сферы государственного управления (15 422 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (14 013 грн).

От 12,0 до 13,2 тыс.грн составила средняя заработная плата работников предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (13 221 грн), финансовой и страховой деятельности (13 006 грн), строительства (12 917 грн), торговли (12 792 грн), машиностроения (12 595 грн), транспорта (12 267 грн), пищевой промышленности (11 977 грн).

Впервые превысил 10,0 тыс.грн средний уровень оплаты труда работников здравоохранения и оказания социальной помощи (10 274 грн).

От 8,9 до 9,9 тыс.грн составила средняя заработная плата работников сельского хозяйства (9920 грн), легкой промышленности (8912 грн), образования (8884 грн).

Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 ноября 2020 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 921,4 млн.грн, или 24,3% всех долгов по ее выплате в Украине (3791,7 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 19,0% фонда оплаты труда, начисленного за октябрь (в среднем по Украине – 4,1%).

В течение октября 2020 года сумма долга по зарплате увеличилась на 102,8 млн.грн, или на 12,6%, по сравнению с 1 января 2020 года – на 355,9 млн.грн, или на 62,9%.