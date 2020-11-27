Литва предлагает белорусам бесплатные визы

Выдавать бесплатные визы белорусам, пострадавшим от действий власти, предлагает Министерство иностранных дел Литвы.
С 1 декабря граждане Беларуси смогут воспользоваться такой возможностью, сообщает издание Delfi.
Литовский МИД обратился к правительству, отмечая, что в страну прибывает все больше белорусов, получивших шенгенскую визу по особому разрешению в связи с гуманитарными причинами. Но срок действия этой визы ограничен, и для дальнейшего пребывания в Литве нужна национальная виза.
По новым правилам, с белорусов при подаче заявления не будет взиматься консульский сбор в том случае, если от госорганов или неправительственных правозащитных организаций Литвы будет подано соответствующее мотивированное заявление.
Литва выдала более 650 разрешений на въезд для граждан Беларуси на особых гуманитарных основаниях. 246 человек уже находятся в Литве, а 53 человека попросили политического убежища в стране.
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