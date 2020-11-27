Топ востребованных вакансий на рынке труда (инфографика)

С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. На данный момент на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 тысяч.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Аналогичная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября — 120236.

«Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно», – комментирует Артур Михно, СЕО Work.ua.

Где наибольший спад. В сфере мер общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

Топ востребованности на рынке – фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.



Между тем количество вакансий на рынке IT растет. На прошлой неделе на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов — это на 7% больше, чем за неделю до того. Растет также и количество вакансий для заробитчан за рубежом.

Справка Finance.ua:

По сообщению Госстата, средние зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривны. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению с сентябрем (11 998 гривен).