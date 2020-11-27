Топ востребованных вакансий на рынке труда (инфографика)

С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. На данный момент на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 тысяч.
Об этом говорится в исследовании Опендатабот.
Аналогичная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября — 120236.
«Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно», – комментирует Артур Михно, СЕО Work.ua.
Где наибольший спад. В сфере мер общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.
Топ востребованности на рынке – фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.
Между тем количество вакансий на рынке IT растет. На прошлой неделе на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов — это на 7% больше, чем за неделю до того. Растет также и количество вакансий для заробитчан за рубежом.
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