0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 291 0

Топ востребованных вакансий на рынке труда (инфографика)

Топ востребованных вакансий на рынке труда (инфографика)

С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. На данный момент на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активных вакансии, месяц назад их было 56 тысяч.

Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

Аналогичная динамика наблюдается и на сайте Jooble. Здесь в начале октября было 143703 вакансии, а по состоянию на 26 ноября — 120236.

«Каждую осень мы наблюдаем спад количества вакансий. Аналогичная ситуация происходила и в 2019 году. Можно даже отметить, что в этом году спад происходит более плавно», – комментирует Артур Михно, СЕО Work.ua.

Где наибольший спад. В сфере мер общественного питания: официанты, повара, бариста, продавцы пива, а также такие специальности, как сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

Топ востребованности на рынке – фармацевты, автослесари, интернет-маркетологи, швеи и курьеры.

Между тем количество вакансий на рынке IT растет. На прошлой неделе на сайте Djinni искали 13106 IT-специалистов — это на 7% больше, чем за неделю до того. Растет также и количество вакансий для заробитчан за рубежом.

Справка Finance.ua:

  • По сообщению Госстата, средние зарплаты украинцев выросли до максимума с начала года: средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2020 года составила 12 174 гривны. Это на 1,5% (на 176 гривен) больше по сравнению с сентябрем (11 998 гривен).
  • ТОП сфер с самыми высокими зарплатами: финансовая и страховая деятельность – 20 511 грн; информация и телекоммуникации – 20 060 грн; научная, профессиональная и техническая деятельность – 16 793 грн; госуправление и оборона, обязательное соцстрахование – 16 427 грн; промышленность – 13 241 грн (данные Госстат).

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.