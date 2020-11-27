НБУ выдал 4 банкам почти 6 миллиардов короткого рефинанса

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
“27.11.2020 произошел количественный тендер по рефинансированию банков сроком до 84 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 4-х банков на 5785 млн грн по процентной ставке 6% годовых”, – говорится в сообщении регулятора.
Напомним, Нацбанк 13 ноября провел тендер рефинансирования на 84 дня (3 месяца) и 1820 дней (5 лет), 16 банков суммарно получили 16,577 млрд грн, больше всего получил Укрэксимбанк – 10,8 млрд грн на 5 лет.
Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” увеличил ограничения по сумме непогашенной задолженности банка перед НБУ по кредитам рефинансирования с 20 миллиардов гривен до 30 миллиардов.
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